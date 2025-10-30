O desfecho era esperado, mas nem por isso menos revelador: a Câmara Municipal de Campinas rejeitou o pedido de abertura da Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL), colocando fim a uma trama política que começou mal, se desenvolveu pior e terminou exatamente como todos previam — em arquivamento.

Com 21 votos contrários, 8 favoráveis e duas abstenções, o plenário sepultou o pedido apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que acusava Mariana de “infração político-administrativa” por ter se licenciado do mandato para participar de uma missão humanitária na Faixa de Gaza. A denúncia era, desde o início, estapafúrdia: a licença da parlamentar havia sido autorizada pela Mesa Diretora, sem remuneração, conforme previsão expressa da Lei Orgânica do Município e do artigo 56 da Constituição Federal.

A sessão, como era de se esperar, teve clima de tensão, plenário lotado e galerias tomadas por militantes — tanto de apoio (a imensa maioria) quanto de oposição à vereadora. A pauta, novamente, virou palco de um teatro ideológico, com discursos inflamados e provocações de ambos os lados.