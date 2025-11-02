A mortalidade materna no Brasil praticamente dobrou durante a pandemia de covid-19, voltando a índices da década de 1990. Segundo dados oficiais, o país registrava 57 mortes a cada 100 mil nascidos vivos em 2019, número que subiu para 67 em 2020 e chegou a 107 em 2021. Foi nesse cenário que o médico moçambicano Charles M’poca Charles iniciou, em 2020, seu doutorado na Unicamp, com o objetivo de investigar os efeitos da pandemia na saúde sexual e reprodutiva das mulheres no Brasil e em Moçambique.

Orientado pelo professor Rodolfo de Carvalho Pacagnella, Charles observou que o problema vai muito além das mortes maternas: as gestantes e puérperas se tornaram um dos grupos mais vulneráveis durante a crise sanitária. A tese, defendida na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2025.

O pesquisador destaca que, em seu país, antes mesmo da pandemia, a taxa de mortalidade materna já chegava a 408 por 100 mil nascimentos, e que a crise global agravou desigualdades históricas. “Precisamos produzir nossas próprias evidências e construir respostas adequadas à nossa realidade, especialmente entre países do Sul Global”, afirmou.

Pandemia e vulnerabilidade