Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (29) na Rua Antônio Rosique García, no Jardim Aeronave, em Campinas. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal Mário Gatti. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h56 após moradores ouvirem disparos. No local, os agentes encontraram o homem caído na via pública, com múltiplas perfurações de arma de fogo, principalmente na cabeça.
O Samu confirmou que o corpo apresentava dez ferimentos por projéteis, sendo sete na cabeça, um no tórax, um no braço esquerdo e outro na perna direita.
Perto da vítima, os peritos encontraram um celular bloqueado da marca Samsung. A identificação só será confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio de exame necropapiloscópico.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, que recolheu nove estojos deflagrados, seis munições intactas e um projétil de calibre .380. Todo o material foi lacrado e encaminhado para análise técnica.
A equipe da DHPP, com apoio da Polícia Científica, segue apurando as circunstâncias do crime. A autoria e o motivo do homicídio ainda são desconhecidos.