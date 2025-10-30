Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (29) na Rua Antônio Rosique García, no Jardim Aeronave, em Campinas. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal Mário Gatti. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h56 após moradores ouvirem disparos. No local, os agentes encontraram o homem caído na via pública, com múltiplas perfurações de arma de fogo, principalmente na cabeça.

O Samu confirmou que o corpo apresentava dez ferimentos por projéteis, sendo sete na cabeça, um no tórax, um no braço esquerdo e outro na perna direita.