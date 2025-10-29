A Unicamp divulgou o gabarito oficial da primeira fase do Vestibular 2026, aplicado no último domingo (26 de outubro). O material já está disponível para consulta no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A universidade também confirmou que a lista de aprovados na primeira fase será publicada em 24 de novembro, junto com os locais de prova da segunda etapa e as notas de corte.

No total, 57.718 candidatos fizeram a prova, que teve abstenção de 6,4%, o menor índice registrado nos últimos 15 anos. Dos 61.698 inscritos, 3.980 não compareceram. Em Campinas, a taxa foi de 7,7%, e em São Paulo, 5,6%. Já Valinhos (3,5%) e São João da Boa Vista (3,6%) registraram as menores taxas de ausência.