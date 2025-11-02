O Ministério Público do Trabalho (MPT) destinou R$ 300 mil ao 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas e Região, recursos que serão usados para concluir as obras do Galpão Logístico da Força-Tarefa e do Centro de Manutenção da Corporação. O valor tem origem em uma indenização por danos morais coletivos, resultado de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com um produtor rural de Tatuí (SP) flagrado explorando 13 adolescentes em condições análogas às de escravo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso foi descoberto em julho de 2024, durante uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal, que resultou no resgate dos jovens e na prisão em flagrante do empregador, autuado com base no artigo 149 do Código Penal.

Pelo TAC, celebrado em junho de 2025, o produtor comprometeu-se a pagar R$ 2 milhões em 40 parcelas de R$ 50 mil, destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e a entidades públicas de utilidade social. O Corpo de Bombeiros será beneficiário das seis primeiras parcelas.