A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a Campanha de Multivacinação nesta última semana de outubro com novas ações em escolas municipais e estaduais. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e também ampliar a aplicação da vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos.

A campanha, iniciada em 6 de outubro, integra o esforço nacional do Ministério da Saúde e busca atualizar as cadernetas de vacinação do público-alvo, aplicando doses atrasadas ou em falta.

Estão sendo aplicadas vacinas que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningite C e ACWY, poliomielite, rotavírus, pneumonia, gripe e febre amarela.

As vacinas contra a dengue continuam restritas aos centros de saúde (CSs).