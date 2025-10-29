A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a Campanha de Multivacinação nesta última semana de outubro com novas ações em escolas municipais e estaduais. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e também ampliar a aplicação da vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos.
A campanha, iniciada em 6 de outubro, integra o esforço nacional do Ministério da Saúde e busca atualizar as cadernetas de vacinação do público-alvo, aplicando doses atrasadas ou em falta.
Estão sendo aplicadas vacinas que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningite C e ACWY, poliomielite, rotavírus, pneumonia, gripe e febre amarela.
As vacinas contra a dengue continuam restritas aos centros de saúde (CSs).
Para receber a imunização, é necessário que a criança ou adolescente esteja acompanhada dos pais ou responsáveis — ou apresente autorização por escrito. Também é preciso levar documento com foto e caderneta de vacinação.
A população estimada de 0 a 14 anos em Campinas é de 190.882 pessoas. Já a ação de “resgate” da vacinação contra o HPV, iniciada em agosto, busca alcançar quase 30 mil jovens que ainda não se imunizaram. O Ministério da Saúde passou a adotar dose única para o público de 9 a 14 anos e oferta temporária para quem tem 15 a 19 anos.
Programação
As aplicações acontecem em diversos pontos da cidade entre quarta (29) e sexta-feira (31), com atendimento em escolas municipais e estaduais. Os horários variam conforme cada unidade, indo de 7h às 22h.
Entre os locais confirmados estão as escolas Francisco Ponzio Sobrinho, Carlos Alberto Galhiego, Maria Julieta de Godói Cartezani, Hugo Penteado Teixeira e João Gumercindo Guimarães, além de centros de educação infantil e escolas estaduais nos bairros Jardim Santa Odila, Parque Valença, Jardim Capivari, Jardim Mercedes e Vila Maria Eugênia, entre outros.
Durante a campanha, a Prefeitura também promoveu aberturas extras de centros de saúde e ações itinerantes em locais de grande movimento, como o Parque Ecológico Monsenhor José Salim, o kartódromo do Taquaral, além de mercados e shoppings. O Dia D de Mobilização reforçou as ações preventivas e a importância da imunização.
Mais informações e endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis em vacina.campinas.sp.gov.br.