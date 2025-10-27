Frente fria chega a Campinas após fim de semana de calor intenso

Depois de um fim de semana de calor intenso, Campinas deve enfrentar uma mudança no tempo a partir desta segunda-feira (27). Segundo a Climatempo, o dia será de sol entre muitas nuvens, com máxima de 31°C, mas uma frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo à noite, trazendo pancadas isoladas de chuva e queda de temperatura nos próximos dias.

A previsão indica umidade mínima de 37% e ventos de 6 km/h, vindos do sudeste. A temperatura mínima ainda será alta, de 21°C no início da manhã, mas a chegada do sistema promete derrubar novamente os termômetros ao longo da semana.

A partir de quarta-feira, a tendência é de dias mais nublados e frios, marcando o retorno do clima típico da primavera instável, com alternância entre sol, chuva e ventos amenos.