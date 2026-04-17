Um homem de 35 anos e uma mulher de 33 foram presos na última quinta-feira (16), no bairro Jardim Monte Santo, em Sumaré, acusados de estupro de vulnerável, violência doméstica e maus-tratos contra uma criança de apenas três anos. Os detidos são o padrasto e a mãe da menina.

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O caso veio à tona após professoras da creche frequentada pela criança procurarem a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré. Elas relataram que a menina chegou à unidade de ensino com hematomas pelo corpo e sinais de violência grave na região genital.

Atendimento e Investigação

A criança foi encaminhada imediatamente à UPA Macarenko, onde passou por atendimento médico especializado. Os profissionais de saúde confirmaram as lesões corporais e as alterações genitais, o que mobilizou a equipe de investigação da DDM.