18 de abril de 2026
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SUMARÉ

Padrasto e mãe são presos por estupro contra menina de 3 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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SSP
Denúncia partiu de professoras de creche que notaram hematomas e lesões graves na vítima; padrasto já era condenado a 19 anos por crime idêntico.
Denúncia partiu de professoras de creche que notaram hematomas e lesões graves na vítima; padrasto já era condenado a 19 anos por crime idêntico.

Um homem de 35 anos e uma mulher de 33 foram presos na última quinta-feira (16), no bairro Jardim Monte Santo, em Sumaré, acusados de estupro de vulnerável, violência doméstica e maus-tratos contra uma criança de apenas três anos. Os detidos são o padrasto e a mãe da menina.

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O caso veio à tona após professoras da creche frequentada pela criança procurarem a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré. Elas relataram que a menina chegou à unidade de ensino com hematomas pelo corpo e sinais de violência grave na região genital.

Atendimento e Investigação

A criança foi encaminhada imediatamente à UPA Macarenko, onde passou por atendimento médico especializado. Os profissionais de saúde confirmaram as lesões corporais e as alterações genitais, o que mobilizou a equipe de investigação da DDM.

Ao chegarem na residência dos suspeitos para a abordagem:

  • Tentativa de fuga: O padrasto tentou escapar dos agentes, sendo contido com o uso de força moderada após os policiais ingressarem no imóvel;
  • Antecedentes criminais: Durante a identificação, os agentes descobriram que o homem já era foragido da Justiça, possuindo uma condenação de 19 anos de reclusão por outro crime de estupro de vulnerável.

Procedimentos Judiciais

O casal foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Ambos permanecem presos e à disposição da Justiça. A vítima segue sob cuidados médicos e o caso deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar para a definição da guarda e proteção da menor.

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