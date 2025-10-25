Ponte Preta busca primeiro título nacional contra Londrina

A Ponte Preta pode fazer história neste sábado (25) ao enfrentar o Londrina na final do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo, que decide o título da competição, acontece às 17h no Estádio Moisés Lucarelli.
Após o empate sem gols no jogo de ida, em Londrina (PR), a equipe que vencer sairá campeã. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. A partida será com capacidade esgotada e mais de 17 mil torcedores esperados.
A Ponte Preta chega à final com a melhor campanha da competição. Na fase classificatória, o time terminou em segundo lugar, somando 36 pontos — apenas um a menos que o líder Caxias (RS). Ao longo de 19 jogos, a equipe registrou 11 vitórias, três empates e cinco derrotas.
O caminho até a final foi marcado por desafios extracampo. Mesmo durante a fase de classificação, o clube já enfrentava problemas financeiros, com atrasos salariais que culminaram na saída de vários jogadores e do técnico Alberto Valentim, que assumiu o América-MG na Série B.
O acesso à Série B de 2025 foi conquistado em meio a três meses de salários atrasados, com a diretoria conseguindo honrar apenas os prêmios por vitórias. A Ponte Preta liderou o Grupo C com 13 pontos, incluindo duas vitórias nos clássicos contra o Guarani — 1 a 0 no Brinco de Ouro e 2 a 1 em casa.