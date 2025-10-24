Homem é atropelado por trem em Campinas e fica gravemente ferido

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem de carga da empresa Rumo Malha Paulista, na manhã desta sexta-feira (24), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 9h, nas proximidades da Rua Manoel Thomáz, na Vila Lunardi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim registrado na Delegacia Eletrônica, a vítima teria subido de forma clandestina no trem e, ao tentar saltar com o veículo ainda em movimento, acabou atingida por um dos vagões. Moradores da região relataram que o homem aparentava ser andarilho e costumava circular próximo à linha férrea.

A ocorrência mobilizou equipes da Rumo, do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O helicóptero Águia da PM foi acionado para o resgate e transportou a vítima em estado grave ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele sofreu ferimentos severos no braço e na perna.