Flávio Paradella: Semana curta com clima de guerra

A semana será mais curta, mas promete ser tensa e barulhenta na Câmara Municipal de Campinas. A votação do pedido de Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL) foi adiada para quarta-feira, dia 29, após o Legislativo antecipar o feriado do Dia do Servidor Público para a segunda (27), cancelando a sessão ordinária.

Com o novo cronograma, a expectativa é de plenário novamente lotado e de um novo capítulo do confronto ideológico que tomou conta da Casa nas últimas semanas. Mariana já convocou militantes e apoiadores para acompanharem a sessão, o que deve repetir o cenário de provocações e discussões acaloradas entre parlamentares e público — um espetáculo que, na última ocasião, beirou o ridículo, com cenas de empurra-empurra verbal entre a esquerda e a direita.

O pedido de abertura da CP foi apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que acusa Mariana de ter cometido “infração político-administrativa” ao se licenciar do mandato para integrar uma missão humanitária internacional à Faixa de Gaza. Ocorre que a licença foi autorizada pela própria Câmara, e o afastamento, não remunerado, está previsto na Lei Orgânica do Município e segue o mesmo princípio do artigo 56 da Constituição Federal.