24 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPTURA

PM prende jovem procurado por homicídio ainda na adolescência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito de 19 anos foi localizado no trabalho após tentar evitar abordagem policial no Jardim Guarujá
Suspeito de 19 anos foi localizado no trabalho após tentar evitar abordagem policial no Jardim Guarujá

Polícia Militar prendeu em Itapira, nesta semana, um homem de 19 anos procurado pela Justiça por homicídio. As investigações apontam que o crime foi cometido antes de ele atingir a maioridade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação foi iniciada após a PM receber informações detalhadas sobre o paradeiro do suspeito, que era alvo de mandado de busca e apreensão judicial. As equipes seguiram para endereços ligados ao jovem — entre eles, sua residência e o barracão de recicláveis onde trabalhava, no Jardim Guarujá.

Foi neste local que o cumprimento do mandado foi efetivado. Ao perceber a presença dos policiais, o rapaz tentou se esconder, mas foi capturado rapidamente. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Conduzido à Delegacia de Polícia de Itapira, o jovem teve o mandado formalmente cumprido e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários