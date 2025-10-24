PM prende jovem procurado por homicídio ainda na adolescência

A Polícia Militar prendeu em Itapira, nesta semana, um homem de 19 anos procurado pela Justiça por homicídio. As investigações apontam que o crime foi cometido antes de ele atingir a maioridade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação foi iniciada após a PM receber informações detalhadas sobre o paradeiro do suspeito, que era alvo de mandado de busca e apreensão judicial. As equipes seguiram para endereços ligados ao jovem — entre eles, sua residência e o barracão de recicláveis onde trabalhava, no Jardim Guarujá.

Foi neste local que o cumprimento do mandado foi efetivado. Ao perceber a presença dos policiais, o rapaz tentou se esconder, mas foi capturado rapidamente. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.