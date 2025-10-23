23 de outubro de 2025
INCÊNDIO NA PISTA

BMW pega fogo no Anel Viário em Valinhos e bloqueia rodovia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Incêndio em BMW X3 mobilizou bombeiros e concessionária na Magalhães Teixeira, em Valinhos; duas pessoas estavam no veículo e sairam sem ferimentos.

Um BMW X3 pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (23) no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), altura do km 8, sentido Sul, em Valinhos. O incidente ocorreu por volta das 12h40, após uma pane mecânica, segundo informações de testemunhas à concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com o relatório da Central de Controle de Informações, o veículo apresentou falha enquanto trafegava e foi direcionado ao acostamento. Pouco depois da parada, o fogo teve início na parte dianteira do automóvel, mobilizando equipes da concessionária e o Corpo de Bombeiros. As chamas foram controladas às 13h20.

O incêndio provocou bloqueio total da pista Sul por cerca de 35 minutos. A faixa 1 da pista Norte também precisou ser interditada temporariamente para o posicionamento das viaturas de emergência. O acostamento e a faixa dois do sentido Sul seguem interditados até a retirada completa do veículo.

Duas pessoas estavam no carro no momento do incidente e conseguiram sair sem ferimentos. A Polícia Civil foi acionada para acompanhar o caso, e as causas da pane mecânica que originou o incêndio ainda serão investigadas.

