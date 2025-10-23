Flávio Paradella: Dário confirma correção em edital da educação

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, concedeu entrevista ao jornalismo da Jovem Pan Campinas. Na conversa, o chefe do Executivo abordou temas que têm movimentado a administração municipal nas últimas semanas, entre eles a suspensão da licitação dos kits escolares, a mudança na Secretaria de Educação, as obras do Hospital Metropolitano e da Miguel Melhado Campos e o novo edital do transporte público.

Sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) que suspendeu a licitação dos kits escolares, Dário foi direto: “Eu já determinei que esse edital seja adequado, reduzindo o prazo de validade, reduzindo e colocando todas as questões que foram questionadas. Eu não quero questionamento do Tribunal e a determinação do prefeito foi adequar o edital e publicar com as adequações”, afirmou.

O TCE havia apontado problemas como prazo contratual excessivo, falta de comprovação técnica das empresas e ausência de critérios claros de avaliação. O prefeito garantiu que o processo será refeito para atender às exigências do órgão e evitar novos entraves.