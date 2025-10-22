Homem é preso por atear fogo em mato na Anhanguera em Campinas

A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), um homem acusado de atear fogo na vegetação às margens da Rodovia Anhanguera, na altura da Vila Anhanguera. O incêndio causou intensa fumaça e risco à segurança dos motoristas que trafegavam pela via.

De acordo com o boletim de ocorrência do 8º Distrito Policial, o autor foi detido no momento em que as chamas se espalhavam rapidamente, comprometendo a visibilidade na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo atingisse áreas próximas.