MEIO AMBIENTE

Homem é preso por atear fogo em mato na Anhanguera em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Fogo gerou risco a motoristas e mobilizou o Corpo de Bombeiros.
Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), um homem acusado de atear fogo na vegetação às margens da Rodovia Anhanguera, na altura da Vila Anhanguera. O incêndio causou intensa fumaça e risco à segurança dos motoristas que trafegavam pela via.

De acordo com o boletim de ocorrência do 8º Distrito Policial, o autor foi detido no momento em que as chamas se espalhavam rapidamente, comprometendo a visibilidade na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo atingisse áreas próximas.

O homem foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública e, após os trâmites legais, encaminhado ao sistema prisional de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

