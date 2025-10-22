Briga de mais de 20 anos termina em tentativa de homicídio

Um homem foi preso em flagrante após efetuar um disparo de revólver calibre .38 contra um conhecido na Avenida Itororó, em Indaiatuba, na noite de segunda-feira (21). A vítima, que não foi atingida, contou à polícia que o crime teria sido motivado por um mal-entendido ocorrido há mais de duas décadas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o registro policial, o disparo aconteceu por volta das 23h, quando a vítima estava acompanhada da companheira e foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou em uma motocicleta e atirou uma única vez. Ninguém ficou ferido.
Após a denúncia, a Polícia Militar localizou o suspeito, conhecido como “Digão”, em uma residência na Rua Toshiko Takahara. Ele resistiu à abordagem, mas acabou detido. No local, os agentes encontraram um revólver municiado escondido sob uma cadeira e 25 munições do mesmo calibre.
Durante o depoimento, a vítima relatou que conhece o agressor há aproximadamente 23 anos, desde a época em que trabalhava em uma borracharia frequentada pela então namorada de “Digão”. Na ocasião, o suspeito teria acreditado que havia um envolvimento entre os dois, mas o mal-entendido foi esclarecido na hora. Desde então, eles se cruzaram algumas vezes na cidade sem novos conflitos.
A companheira da vítima, que presenciou o ataque, confirmou toda a versão à polícia. O homem foi levado à delegacia, reconhecido pela vítima e autuado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece preso à disposição da Justiça.