Briga de mais de 20 anos termina em tentativa de homicídio

Um homem foi preso em flagrante após efetuar um disparo de revólver calibre .38 contra um conhecido na Avenida Itororó, em Indaiatuba, na noite de segunda-feira (21). A vítima, que não foi atingida, contou à polícia que o crime teria sido motivado por um mal-entendido ocorrido há mais de duas décadas.

Segundo o registro policial, o disparo aconteceu por volta das 23h, quando a vítima estava acompanhada da companheira e foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou em uma motocicleta e atirou uma única vez. Ninguém ficou ferido.

Após a denúncia, a Polícia Militar localizou o suspeito, conhecido como “Digão”, em uma residência na Rua Toshiko Takahara. Ele resistiu à abordagem, mas acabou detido. No local, os agentes encontraram um revólver municiado escondido sob uma cadeira e 25 munições do mesmo calibre.