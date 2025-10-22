22 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA

Mulher é encontrada nua e morta com sinais de violência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Tamires dos Santos Magalhães, de 35 anos, e busca suspeitos pelo crime.
Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Tamires dos Santos Magalhães, de 35 anos, e busca suspeitos pelo crime.

Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu encontrou o corpo de uma mulher com sinais de violência em uma estrada rural do município. A vítima foi identificada como Tamires dos Santos Magalhães, de 35 anos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O corpo foi localizado na estrada da Cachoeirinha, próximo à Fazenda Mombaça, após uma denúncia anônima. Os guardas isolaram a área e acionaram a Polícia Científica e a Polícia Judiciária para os trabalhos periciais.

Segundo as primeiras informações, Tamires apresentava diversos ferimentos e estava parcialmente nua, o que levanta a hipótese de crime sexual. A Polícia Civil assumiu a investigação e busca identificar os autores do homicídio.

O corpo foi removido pela Funerária Brandino’s e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas. Os exames necroscópicos serão fundamentais para determinar a causa oficial da morte e auxiliar na elucidação do crime.

Comentários

Comentários