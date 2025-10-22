Mulher é encontrada nua e morta com sinais de violência

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu encontrou o corpo de uma mulher com sinais de violência em uma estrada rural do município. A vítima foi identificada como Tamires dos Santos Magalhães, de 35 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O corpo foi localizado na estrada da Cachoeirinha, próximo à Fazenda Mombaça, após uma denúncia anônima. Os guardas isolaram a área e acionaram a Polícia Científica e a Polícia Judiciária para os trabalhos periciais.

Segundo as primeiras informações, Tamires apresentava diversos ferimentos e estava parcialmente nua, o que levanta a hipótese de crime sexual. A Polícia Civil assumiu a investigação e busca identificar os autores do homicídio.