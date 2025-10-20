20 de outubro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

UPA São José inicia reforma na recepção, mas mantém atendimentos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Rede Mário Gatti
Reforma da recepção da UPA São José vai durar cinco meses e busca oferecer mais eficiência no atendimento.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, em Campinas, inicia nesta segunda-feira (20) uma reforma completa na recepção. As obras devem durar cerca de cinco meses, mas nenhum serviço será interrompido durante o período.

Segundo a Rede Mário Gatti, responsável pela unidade, os trabalhos incluem a ampliação e climatização dos espaços, além da readequação dos banheiros e da sala de classificação de risco. Também serão feitas melhorias nas instalações elétrica e hidráulica e na estrutura de alvenaria da recepção.

Durante a obra, será utilizada uma entrada alternativa, devidamente sinalizada, para garantir o fluxo de pacientes. A rede, no entanto, orienta que a população considere outras unidades de pronto atendimento e, em casos de menor gravidade, procure os centros de saúde para evitar sobrecarga.

