UPA São José inicia reforma na recepção, mas mantém atendimentos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, em Campinas, inicia nesta segunda-feira (20) uma reforma completa na recepção. As obras devem durar cerca de cinco meses, mas nenhum serviço será interrompido durante o período.

Segundo a Rede Mário Gatti, responsável pela unidade, os trabalhos incluem a ampliação e climatização dos espaços, além da readequação dos banheiros e da sala de classificação de risco. Também serão feitas melhorias nas instalações elétrica e hidráulica e na estrutura de alvenaria da recepção.

Durante a obra, será utilizada uma entrada alternativa, devidamente sinalizada, para garantir o fluxo de pacientes. A rede, no entanto, orienta que a população considere outras unidades de pronto atendimento e, em casos de menor gravidade, procure os centros de saúde para evitar sobrecarga.