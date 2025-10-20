Polícia Militar resgata 46 aves mantidas em cativeiro ilegal

Uma denúncia anônima levou ao resgate de 46 aves silvestres mantidas em cativeiro ilegal em Hortolândia, no último sábado (18). A operação foi conduzida pela Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de diversas espécies, entre elas o Caboclinho, que integra a lista de fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo.

De acordo com a corporação, o responsável pelos animais não possuía cadastro ativo como criador amadorista de passeriformes, o que caracteriza crime ambiental. O homem foi autuado em R$ 27,5 mil e responderá criminalmente.

As aves foram encaminhadas ao Instituto Belas Aves, em Limeira, onde receberão cuidados veterinários e passarão por avaliação para possível reintrodução na natureza.