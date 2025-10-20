20 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HORTOLÂNDIA

Polícia Militar resgata 46 aves mantidas em cativeiro ilegal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Um dos animais apreendidos é da espécie Caboclinho, considerada ameaçada de extinção em SP; multa aplicada foi de R$ 27,5 mil.
Um dos animais apreendidos é da espécie Caboclinho, considerada ameaçada de extinção em SP; multa aplicada foi de R$ 27,5 mil.

Uma denúncia anônima levou ao resgate de 46 aves silvestres mantidas em cativeiro ilegal em Hortolândia, no último sábado (18). A operação foi conduzida pela Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de diversas espécies, entre elas o Caboclinho, que integra a lista de fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, o responsável pelos animais não possuía cadastro ativo como criador amadorista de passeriformes, o que caracteriza crime ambiental. O homem foi autuado em R$ 27,5 mil e responderá criminalmente.

As aves foram encaminhadas ao Instituto Belas Aves, em Limeira, onde receberão cuidados veterinários e passarão por avaliação para possível reintrodução na natureza.

Entre as espécies resgatadas estão: Caboclinho, Canário-da-terra, Trinca-ferro-verdadeiro, Galo-de-campina, Tico-tico-rei, Papa-capim, Sabiá-barranco, Garibaldi, Tiziu, Encontro, Tico-tico, Sanhaçu, Bigodinho, Papagaio-verdadeiro e Tuim.

A Polícia Militar Ambiental reforçou a importância das denúncias da população no combate aos crimes contra a fauna e mantém canais abertos para relatos de irregularidades.

Comentários

Comentários