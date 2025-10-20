Sumaré oferta mais de 2 mil vagas no 2º Feirão do Emprego de 2025

A Prefeitura de Sumaré promove, na quinta-feira (23), a segunda edição do Feirão do Emprego de 2025, oferecendo mais de 2 mil vagas em diferentes setores da economia. O evento acontecerá no Clube Recreativo (Avenida Rebouças, 863, Centro), das 9h às 14h, e contará com oportunidades para jovens aprendizes e profissionais acima de 50 anos.

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o feirão reunirá cerca de 60 empresas, que realizarão contratações diretas no local. Os participantes devem levar currículo impresso, mas também podem efetuar o pré-cadastro no site oficial da Prefeitura.

A primeira edição do Feirão, realizada em maio deste ano, atraiu mais de 4 mil participantes e ofereceu 2 mil vagas, resultado que, segundo a administração municipal, reforça a confiança do setor privado na mão de obra local e o sucesso da iniciativa.