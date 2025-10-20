Baep captura procurado por homicídio no Jardim Itatinga

Policiais Militares do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas prenderam, no fim de semana, um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. A captura ocorreu durante uma abordagem de rotina no Jardim Itatinga.

Segundo a corporação, os policiais abordavam três suspeitos em um estabelecimento comercial quando, após consulta ao sistema Muralha Paulista, foi constatado que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem era procurado desde 2021 pelo assassinato de uma pessoa na cidade de Leme, no interior de São Paulo.