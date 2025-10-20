20 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem é baleado e autor foge após o crime em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi atingida por tiros no Jardim Campo Belo e segue em estado gravíssimo; caso é investigado pela Polícia Civil.
Um homem não identificado foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti após ser vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de sábado (18), no Jardim Campo Belo, em Campinas. A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente confundido com uma intervenção policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o primeiro chamado foi registrado por volta das 7h44, quando as informações ainda eram imprecisas. A perícia foi acionada para a Rua Projetada, onde os agentes encontraram uma mancha de sangue e um projétil de arma de fogo.

Os investigadores foram até o Hospital Mário Gatti em busca de informações sobre o ferido. De acordo com os profissionais da unidade, o homem chegou em estado gravíssimo e foi levado diretamente para a sala de cirurgia.

A enfermeira que prestou atendimento relatou que a vítima apresentava múltiplos ferimentos por arma de fogo. O procedimento deveria durar entre 10 e 12 horas, com cirurgia geral e neurocirurgia, diante do alto risco de morte.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela delegacia responsável pela área. Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do crime.

