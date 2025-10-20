Homem é baleado e autor foge após o crime em Campinas

Um homem não identificado foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti após ser vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de sábado (18), no Jardim Campo Belo, em Campinas. A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente confundido com uma intervenção policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, o primeiro chamado foi registrado por volta das 7h44, quando as informações ainda eram imprecisas. A perícia foi acionada para a Rua Projetada, onde os agentes encontraram uma mancha de sangue e um projétil de arma de fogo.

Os investigadores foram até o Hospital Mário Gatti em busca de informações sobre o ferido. De acordo com os profissionais da unidade, o homem chegou em estado gravíssimo e foi levado diretamente para a sala de cirurgia.