Guarda à paisana baleia homem que tentou matar ex em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
Caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas
Um homem foi baleado por um guarda municipal à paisana após tentar matar a ex-mulher e atirar contra o pneu de um carro de aplicativo na tarde deste sábado, 18, no Jardim Londres, em Campinas.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito seguia a ex-companheira em uma motocicleta e disparou três vezes contra o veículo em que ela estava. O guarda, que estava de folga e presenciou a ação, interveio e atirou contra o homem.

O suspeito foi atingido, imobilizado e socorrido ao hospital da PUC-Campinas.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

