Fim de semana terá chuva e chegada de frente fria na RMC

O sábado (18) será de tempo instável em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), com chuva a qualquer hora do dia e risco de transtornos. De acordo com a previsão do tempo, o dia começa com céu parcialmente nublado, mas as pancadas de chuva devem ganhar força a partir do final da manhã, com picos de intensidade durante a tarde e a noite.

Além da chuva forte, também há previsão de tempestades com raios e rajadas de vento durante o sábado. A temperatura deve variar entre 19°C e 27°C.

A mudança no tempo começa a ser sentida no domingo (19). O dia ainda começa com céu nublado e possibilidade de chuva fraca pela manhã. No entanto, o grande destaque será a chegada de uma massa de ar frio, trazida por ventos de moderados a fortes.