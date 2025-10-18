Flávio Paradella: Podemos testa seu limite em tempos de gritaria

O Podemos de Campinas vive talvez seu momento mais estratégico desde que consolidou presença na Câmara Municipal. A legenda, que nesta legislatura saltou para três cadeiras, passou a exercer influência real na base governista e a ter dois representantes no primeiro escalão da gestão Dário Saadi: Adegas Jr., à frente da Secretaria do Verde, e Luiz Henrique Cirilo, que deixou o Legislativo para comandar a Habitação. O terceiro vereador é Mineiro do Espetinho, suplente que herdou a vaga de Cirilo e representa o perfil mais popular da legenda — embora tenha ficado de fora do comunicado oficial do partido.

Sob a presidência do vereador Eduardo Magoga, o Podemos se movimenta para testar sua força eleitoral em 2026. O partido já projeta lançar dois candidatos a deputado estadual e um a federal, em uma tentativa de expandir seu alcance para além dos limites de Campinas e ocupar espaço na Região Metropolitana. A estratégia é ambiciosa e tem por trás a influência da deputada Renata Abreu, presidente nacional da sigla, que costura alianças no interior paulista e aposta na unidade entre os quadros locais para construir uma narrativa de crescimento. Renata Abreu já é o nome definido para disputar novamente uma vaga no Congresso. Entre os cotados para representar Campinas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) estão Cirilo, Magoga e o empresário Danilo Palma. Sem Espetinho.

Mas a movimentação ocorre em um ambiente político profundamente tóxico. A Câmara de Campinas vive semanas sucessivas de escândalos, brigas e CPs. Nesse cenário, o Podemos até se destaca não apenas por ocupar espaço, mas por adotar uma postura mais sóbria, fugindo da gritaria e das performances que tomaram conta do plenário.