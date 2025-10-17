17 de outubro de 2025
ALERTA DE TEMPORAL

Sexta tem calor de 34°C e risco de temporais com ventania na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
De acordo com o serviço de meteorologia, há alerta para rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h, com picos de até 80 km/h.

sexta-feira (17) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), alternando entre Sol, calor intenso e possibilidade de temporais fortes durante a tarde. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), há alerta para rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h, com picos de até 80 km/h.

A previsão indica manhã com céu parcialmente nublado e aumento de nebulosidade ao longo do dia. As pancadas de chuva e os temporais devem começar a partir do meio da tarde, podendo ser acompanhados de raios e precipitações localmente fortes.

Os temporais devem ser isolados, ou seja, não atingirão toda a região de forma uniforme. A orientação do Cepagri é que a população fique atenta aos primeiros sinais de trovoadas, que funcionam como alerta natural para buscar abrigo.

As temperaturas devem variar entre 18°C e 34°C, e a recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao Sol nos períodos mais quentes do dia.

