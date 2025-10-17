Sexta tem calor de 34°C e risco de temporais com ventania na RMC

A sexta-feira (17) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), alternando entre Sol, calor intenso e possibilidade de temporais fortes durante a tarde. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), há alerta para rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h, com picos de até 80 km/h.

A previsão indica manhã com céu parcialmente nublado e aumento de nebulosidade ao longo do dia. As pancadas de chuva e os temporais devem começar a partir do meio da tarde, podendo ser acompanhados de raios e precipitações localmente fortes.

Os temporais devem ser isolados, ou seja, não atingirão toda a região de forma uniforme. A orientação do Cepagri é que a população fique atenta aos primeiros sinais de trovoadas, que funcionam como alerta natural para buscar abrigo.