Adega fechada em Campinas tinha ratos, baratas, pombos e fezes

Uma operação da Vigilância Sanitária de Campinas interditou uma adega na Vila Formosa após constatar condições insalubres e produtos impróprios para consumo. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil (5º DP) e a Polícia Militar, após denúncia sobre as condições do local.
Durante a vistoria, os agentes do Setor de Alimentos encontraram ratos, baratas, formigas e pombos — vivos e mortos —, além de fezes e urina em meio às bebidas. Três cães também foram flagrados circulando livremente sobre os fardos de cerveja, o que representa risco grave de contaminação.
Foram identificadas ainda bebidas vencidas, rótulos adulterados e embalagens rasgadas ou mal acondicionadas, muitas delas com dejetos e pelos de animais. As equipes constataram também que parte dos produtos apresentava odor forte e sinais de deterioração.
A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) acompanhou a operação e recolheu amostras de cervejas e destilados para análise. Ao todo, a Vigilância determinou o descarte de toneladas de produtos, incluindo:
- 30 paletes de bebidas alcoólicas e não alcoólicas,
- 15 paletes de destilados,
- 54 caixas de bacon da marca Sadia,
- 6 bombonas com mais de 1,6 tonelada de latas de cerveja.
A Prefeitura informou que o Departamento de Serviços Públicos enviou cinco caminhões para recolher o material inutilizado. O estabelecimento foi interditado e permanecerá sob acompanhamento da Vigilância Sanitária.