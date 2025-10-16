Adega fechada em Campinas tinha ratos, baratas, pombos e fezes

Uma operação da Vigilância Sanitária de Campinas interditou uma adega na Vila Formosa após constatar condições insalubres e produtos impróprios para consumo. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil (5º DP) e a Polícia Militar, após denúncia sobre as condições do local.

Durante a vistoria, os agentes do Setor de Alimentos encontraram ratos, baratas, formigas e pombos — vivos e mortos —, além de fezes e urina em meio às bebidas. Três cães também foram flagrados circulando livremente sobre os fardos de cerveja, o que representa risco grave de contaminação.

Foram identificadas ainda bebidas vencidas, rótulos adulterados e embalagens rasgadas ou mal acondicionadas, muitas delas com dejetos e pelos de animais. As equipes constataram também que parte dos produtos apresentava odor forte e sinais de deterioração.