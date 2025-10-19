Indaiatuba instala 14 mil armadilhas contra mosquitos da dengue

A Prefeitura de Indaiatuba deu início a uma ação preventiva contra o Aedes aegypti, com a instalação de 14 mil armadilhas PEMosq (Painel de Eliminação de Mosquitos) nos bairros Jardim Brasil, Parque Residencial Indaiá e Jardim Oliveira Camargo. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, e integra o conjunto de estratégias permanentes de combate à dengue no município.

Desenvolvida pelo Centro de Operações Contra a Dengue, a tecnologia do PEMosq elimina o mosquito adulto em poucas horas. As armadilhas são produzidas em material leve e coloridas em tom escuro, simulando um local de repouso atrativo para o inseto, que é eliminado por contato com o inseticida impregnado na superfície. O método é considerado seguro para o meio ambiente e para as pessoas, pois o produto químico não se dispersa no ar nem afeta outros insetos, como as abelhas.

Com capacidade para produzir 26 mil placas, o município planeja expandir o uso da armadilha para outros bairros nos próximos meses. A instalação será acompanhada por uma etapa de engajamento comunitário, com carros de som, distribuição de panfletos e orientações nas unidades de saúde, reforçando a importância da participação da população no combate ao mosquito.