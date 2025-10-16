Flávio Paradella: A relação partida entre Vini e o Cidadania

O vereador Vini Oliveira (Cidadania) fez um duro discurso no plenário da Câmara de Campinas após o diretório municipal do partido aprovar, por unanimidade, uma moção de apoio à vereadora Mariana Conti (PSOL) pela participação na Flotilha Global Sumud, missão humanitária que levava suprimentos à Faixa de Gaza. A decisão foi tomada no Congresso Municipal do Cidadania, realizado no último sábado (11), e contou com a presença do ex-prefeito Jonas Donizette e do vice-prefeito Wanderley de Almeida (Wandão), ambos do PSB.

A postura do partido contrariou diretamente o parlamentar, que tem sido um dos principais críticos de Mariana e defende a cassação do mandato dela por ter se ausentado do Legislativo para integrar a missão. Em discurso na tribuna, Vini afirmou que não foi convidado para o encontro do partido e disse ter sido surpreendido com a moção.

“Quando o diretório municipal do meu partido realizou um congresso e também a eleição, para minha surpresa, eu sequer fui convidado, inclusive para fazer parte da executiva. Estranho e perplexo, pois na última eleição eu fui o único vereador eleito pelo partido, inclusive em números absolutos fui o vereador de Cidadania mais votado do Brasil”, afirmou o parlamentar.