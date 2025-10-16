Renan Inquérito celebra 10 anos de Corpo e Alma com show gratuito

O rapper e arte-educador Renan Inquérito comemora uma década do álbum “Corpo e Alma” com um show especial gratuito neste sábado (18), na Concha Acústica do Taquaral, em Campinas, a partir das 17h. O evento contará com grandes nomes do rap nacional e show de abertura da cantora e compositora Layla, talento campineiro revelado pela Casa de Cultura Tainã.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os convidados estão GOG, Ellen Oléria, Rashid, Dow Raiz, Jovem MK, Izzy Gordon, Sérgio Vaz, Renato Freitas, Eazy Down e Doctor X. “A gente inseriu esses convidados de forma muito especial, em momentos que a gente costurou e planejou. Tem desde um rap da novíssima geração até um dos mais longevos do Brasil”, contou Renan.

Além da celebração do disco, o show marca o reencontro dos músicos que participaram da gravação original: DJ Duh (DJ e diretor musical), Pop Black e Vih Mendes (backing vocal), além de Wesley Camilo (teclados), Yandara Pimentel (voz e percussão), Marcelo Cruz (baixo) e Índio Sax (flauta e saxofone). “Eu não tô comemorando só dez anos de um disco, eu tô comemorando também o reencontro dessa galera”, afirmou o artista.