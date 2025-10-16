16 de outubro de 2025
Criança fica gravemente ferida em acidente na Rodovia D. Pedro I

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Batida entre veículos na altura de Campinas deixou três adultos ilesos; uma criança foi levada em estado grave para atendimento médico.
Um acidente entre dois automóveis deixou uma criança gravemente ferida na tarde desta quarta-feira (15), na Rodovia D. Pedro I, em Campinas. A colisão ocorreu por volta do início da tarde, no km 141 da pista Sul, sentido interior.

De acordo com as informações, os veículos colidiram com força e um deles acabou capotando. Militares do Resgate e policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência.

Três adultos que estavam nos carros saíram ilesos, enquanto a criança foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da região.

O acidente causou transtornos no tráfego durante a tarde. As faixas da pista Sul ficaram interditadas para os trabalhos de resgate e foram liberadas por volta das 15h50 pela concessionária Rota das Bandeiras.

