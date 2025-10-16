Criança fica gravemente ferida em acidente na Rodovia D. Pedro I

Um acidente entre dois automóveis deixou uma criança gravemente ferida na tarde desta quarta-feira (15), na Rodovia D. Pedro I, em Campinas. A colisão ocorreu por volta do início da tarde, no km 141 da pista Sul, sentido interior.

De acordo com as informações, os veículos colidiram com força e um deles acabou capotando. Militares do Resgate e policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência.

Três adultos que estavam nos carros saíram ilesos, enquanto a criança foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da região.