Polícia prende suspeito de furtar 4 éguas de abrigo de animais

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (15), um homem suspeito de furtar quatro éguas do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas. Um dos animais foi recuperado em um pasto localizado dentro de uma favela no Jardim Campos Elíseos.
O crime ocorreu na madrugada de 5 de outubro, no bairro Parque Via Norte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito pulou o muro do departamento e levou os animais sozinho.
O homem foi autuado por receptação e nega ser o autor do furto. A fiança foi fixada em três salários mínimos, mas não foi paga, e o suspeito permanece preso.
De acordo com a Prefeitura, um vigilante do local chegou a acionar a Guarda Municipal ao ver criminosos pulando o muro e arrombando o portão. A conduta do segurança e as circunstâncias do caso serão investigadas.
A administração informou que todos os animais possuem chip de identificação e confirmou que uma das éguas já foi localizada, enquanto as outras três seguem sendo procuradas.