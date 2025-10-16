Polícia prende suspeito de furtar 4 éguas de abrigo de animais

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (15), um homem suspeito de furtar quatro éguas do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas. Um dos animais foi recuperado em um pasto localizado dentro de uma favela no Jardim Campos Elíseos.

O crime ocorreu na madrugada de 5 de outubro, no bairro Parque Via Norte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito pulou o muro do departamento e levou os animais sozinho.

O homem foi autuado por receptação e nega ser o autor do furto. A fiança foi fixada em três salários mínimos, mas não foi paga, e o suspeito permanece preso.