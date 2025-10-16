GCM prende dois por tráfico com drogas escondidas em buraco

Dois homens, de 23 e 30 anos, foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã de quarta-feira (15), no Jardim Veneza, em Mogi Guaçu, acusados de tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de cocaína azul e pedras de crack.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina na Rua José Roberto Assenço, quando os guardas civis surpreenderam o homem mais novo manipulando um esconderijo em um buraco. Ao ser abordado, ele portava dois pinos de cocaína azul e R$ 28 em dinheiro.

Durante a revista no local, os agentes encontraram mais 27 pinos da mesma droga escondidos no buraco. O segundo suspeito, de 30 anos, foi abordado logo depois e confessou estar traficando, indicando o ponto onde havia escondido 15 pedras de crack.