Motociclista morre após atropelamento na Bandeirantes

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (13) em um grave acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. O caso aconteceu no km 89 da pista Sul, no sentido capital, por volta das 5h13, e causou bloqueio parcial da via e dois quilômetros de congestionamento.

De acordo com a concessionária AutoBan, responsável pelo trecho, a dinâmica do acidente indica que a vítima colidiu na traseira de outro veículo, tombou com a moto e foi atropelada por um terceiro automóvel. Os dois veículos envolvidos fugiram do local sem prestar socorro. Até o momento, eles não foram identificados.

A vítima, que conduzia uma motocicleta, morreu no local. A faixa 3 e o acostamento ficaram interditados para atendimento da ocorrência, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, perícia e funerária. A rodovia apresentava lentidão do km 91 ao 89 no sentido São Paulo.