Homem é preso após tentar estuprar e agredir mulher em Jaguariúna

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna na madrugada de domingo (12), acusado de tentativa de estupro e agressão no centro da cidade. A vítima conseguiu escapar e reconheceu o autor logo após sua captura.

De acordo com o relato à polícia, o crime ocorreu nas proximidades de um supermercado, quando o suspeito abordou a mulher e tentou forçá-la a manter contato físico. Diante da resistência, ele a agrediu com socos e ainda tentou roubar o celular da vítima. Assustada, ela fugiu e pediu ajuda a pessoas que estavam nas redondezas.

Com base nas características repassadas pela vítima e por testemunhas, equipes das viaturas 2084 e 2086 iniciaram buscas pela região. Pouco tempo depois, os guardas localizaram um homem com as mesmas descrições e o levaram até o local do atendimento.