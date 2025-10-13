13 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA

Homem é preso após tentar estuprar e agredir mulher em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Vítima reconheceu o agressor, preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Jaguariúna.
Vítima reconheceu o agressor, preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Jaguariúna.

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna na madrugada de domingo (12), acusado de tentativa de estupro e agressão no centro da cidade. A vítima conseguiu escapar e reconheceu o autor logo após sua captura.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato à polícia, o crime ocorreu nas proximidades de um supermercado, quando o suspeito abordou a mulher e tentou forçá-la a manter contato físico. Diante da resistência, ele a agrediu com socos e ainda tentou roubar o celular da vítima. Assustada, ela fugiu e pediu ajuda a pessoas que estavam nas redondezas.

Com base nas características repassadas pela vítima e por testemunhas, equipes das viaturas 2084 e 2086 iniciaram buscas pela região. Pouco tempo depois, os guardas localizaram um homem com as mesmas descrições e o levaram até o local do atendimento.

A mulher, ainda bastante abalada, reconheceu o agressor sem hesitação. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde o caso foi registrado.

Comentários

Comentários