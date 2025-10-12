Homem de 28 anos morre atropelado por bondinho em Holambra

Um motorista de 28 anos morreu na manhã desse sábado, 11, em Holambra, após ser atropelado pelo próprio bondinho turístico que operava.
Jeferson de Souza chegou a ser socorrido em estado grave e levado à Policlínica Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Prefeitura da cidade, o acidente aconteceu quando o condutor abriu o portão para retirar o veículo do local onde estava estacionado.
O bondinho, que não estava devidamente travado, começou a se mover sozinho, atingiu o motorista e, em seguida, colidiu com um caminhão parado na via.
A ocorrência foi registrada na Rota dos Imigrantes, principal avenida da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal.
O caso será apurado pela Delegacia de Jaguariúna, que vai investigar as circunstâncias do acidente.