INDAIATUBA

BAEP apreende rifle e munições durante busca em residência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Arma e munições foram apreendidas pelo Baep
Em uma ação realizada na sexta-feira (10), policiais militares apreenderam um rifle, munições e acessórios em uma residência de Indaiatuba. A operação, que partiu de uma denúncia anônima, resultou na retirada de circulação de um arsenal considerado de risco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), com apoio de um cão farejador, foi acionada para averiguar a denúncia sobre a possível existência de drogas e armas no local. Durante a inspeção do imóvel, os agentes visualizaram, através de uma janela, uma arma de fogo sobre uma cadeira.

Diante do flagrante, os policiais ingressaram na casa e encontraram um rifle de calibre .22 com a numeração suprimida, o que dificulta o rastreamento do artefato. Em uma busca minuciosa, foram localizados e apreendidos:

  • 1 rifle calibre .22 (numeração suprimida)
  • 75 munições intactas de calibre .22
  • 2 munições intactas de calibre .38
  • 58 estojos deflagrados (já utilizados) de calibre .38

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Indaiatuba. As investigações seguem sob a responsabilidade da delegacia local para apurar a origem e o destino dos artefatos apreendidos.

