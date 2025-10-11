BAEP apreende rifle e munições durante busca em residência

Em uma ação realizada na sexta-feira (10), policiais militares apreenderam um rifle, munições e acessórios em uma residência de Indaiatuba. A operação, que partiu de uma denúncia anônima, resultou na retirada de circulação de um arsenal considerado de risco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), com apoio de um cão farejador, foi acionada para averiguar a denúncia sobre a possível existência de drogas e armas no local. Durante a inspeção do imóvel, os agentes visualizaram, através de uma janela, uma arma de fogo sobre uma cadeira.

Diante do flagrante, os policiais ingressaram na casa e encontraram um rifle de calibre .22 com a numeração suprimida, o que dificulta o rastreamento do artefato. Em uma busca minuciosa, foram localizados e apreendidos: