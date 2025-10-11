Flávio Paradella: uma semana de guerra e desgaste na Câmara

A Câmara Municipal de Campinas encerra uma das semanas mais turbulentas do ano, marcada por uma sucessão de crises que colocaram o Legislativo, de novo, no centro das atenções — e não exatamente, mais uma vez, por boas razões. Em meio à nova investigação do Ministério Público sobre suposto esquema de “rachadinha” com emendas impositivas e à tentativa de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL), o que se viu foi uma casa mergulhada em confusão, vaidades e discursos vazios.

Tudo começou com a revelação de que o Ministério Público abriu investigação para apurar desvio de recursos públicos de emendas impositivas destinadas à Irmandade de Misericórdia, entidade que administra a Santa Casa e o Hospital Irmão Penteado. A denúncia — feita por uma funcionária da própria Câmara — afirma que parte dos valores repassados à instituição teria sido devolvida a vereadores, em percentuais que variariam de 10% a 20%.

O dado mais explosivo: 27 parlamentares da Câmara destinaram verbas à Irmandade. A amplitude da denúncia gerou tensão imediata dentro do Legislativo e silêncio constrangedor entre os gabinetes. O Ministério Público recomendou a suspensão temporária dos repasses e iniciou a coleta de documento. A Prefeitura, por sua vez, cumpriu a recomendação e criou regras para a destinação de recursos via emendas, enquanto a Câmara limitou-se a dizer que “não foi citada”.