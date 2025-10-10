Campinas alerta para atraso na 2ª dose da vacina contra dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas atualizou nesta quinta-feira (9) os números da vacinação contra a dengue e anunciou um reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 25 bairros da cidade. As informações constam na 40ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, documento que monitora os casos e orienta as estratégias de prevenção.

Desde o início da campanha, em 11 de abril de 2024, foram aplicadas 49.277 doses do imunizante em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Deste total, 31.301 receberam a primeira dose e 17.976 completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 62,5% das 28.752 pessoas aptas à segunda aplicação. Ainda há 10.776 jovens com a segunda dose em atraso, enquanto 3.451 precisam aguardar o intervalo de três meses para completar a imunização.

O público-alvo total é de 65.265 pessoas nessa faixa etária. A vacinação segue disponível nos centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Os endereços e horários podem ser consultados em: vacina.campinas.sp.gov.br.

Reforço nas ações contra o mosquito