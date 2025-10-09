Vestibular Unicamp: locais de prova já estão disponíveis; confira

Os estudantes inscritos no Vestibular Unicamp 2026 já podem consultar o local da prova da primeira fase, que será aplicada no domingo, 26 de outubro, a partir das 9h da manhã. A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) também está enviando mensagens aos candidatos com o endereço, horário e orientações sobre o exame.
Ao todo, 61.698 candidatos irão disputar 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. A prova terá duração de cinco horas e será composta por 72 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (12), Matemática (12), História (7), Geografia (7), Filosofia (3), Sociologia (3), Física (7), Química (7), Biologia (7) e Inglês (7).
Pelo segundo ano consecutivo, o exame será realizado no período da manhã, e a Comvest orienta que os candidatos cheguem aos locais até as 8h, horário de Brasília.
A primeira fase será aplicada em 31 cidades do estado de São Paulo e seis capitais brasileiras. Entre os municípios paulistas estão Campinas, Americana, Indaiatuba, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Sumaré, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, Bauru e Ribeirão Preto. Fora do estado, haverá provas em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.
O que levar
Os candidatos devem apresentar o documento de identidade original indicado na inscrição e levar canetas pretas de corpo transparente, lápis preto e borracha. É permitido o uso de régua e compasso transparentes, além de água, sucos, chocolates e alimentos leves.
Estão proibidos aparelhos eletrônicos, relógios de qualquer tipo, lapiseiras, corretivos líquidos, bonés, chapéus e outros objetos estranhos à prova.
Embora o número de inscritos seja 2,5% menor do que o registrado em 2025, a Unicamp mantém o patamar acima dos 60 mil candidatos, confirmando o interesse crescente pelo vestibular da instituição.