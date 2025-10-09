Flávio Paradella: A vergonhosa guerra de narrativas na Câmara

A Câmara Municipal de Campinas mergulhou novamente em um clima de ebulição política — e, mais uma vez, o instrumento da Comissão Processante (CP) é usado como arma política, não como ferramenta de fiscalização. A tentativa de instaurar um processo contra a vereadora Mariana Conti (PSOL), licenciada para participar da missão humanitária à Faixa de Gaza, escancara o uso banalizado e revanchista desse mecanismo, que deveria ser excepcional.

O pedido, apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), sustenta que Mariana teria violado a moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma expedição sem caráter oficial. A denúncia, na minha opinião, carece de fundamento jurídico mínimo.

A Procuradoria Jurídica da Câmara foi taxativa: o afastamento foi autorizado formalmente, e qualquer parlamentar tem o direito de solicitar licença por motivo pessoal — o que a vereadora fez dentro dos prazos e critérios legais. Portanto, a meu ver, não há infração político-administrativa. De todo forma, o pedido foi protocolado e só será debatido após o fim da licença de Mariana, marcado para 25 de outubro.