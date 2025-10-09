Linha da região do Campo Belo retoma trajeto a partir desta sexta

Os usuários da linha 189 (Jardim Colúmbia / Terminal Central) voltam a contar, a partir desta sexta-feira (10), com o atendimento original realizado na Cidade Singer. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que o trajeto convencional será retomado nos dois sentidos, após ajustes motivados pelo avanço das obras de duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

O itinerário provisório, adotado desde janeiro, será desativado. Com a mudança, os pontos da Rua Maria da Glória Leite Penteado e Rua Um/Folia de Reis voltam a ser atendidos nos dois sentidos da linha, um em cada via.

A linha 189 liga o Jardim Colúmbia ao Terminal Central, passando pelo Jardim Itaguaçu e Cidade Singer. Opera com três veículos e intervalos de 40 minutos nos horários de pico. Em setembro, registrou 1,3 mil passagens diárias pela catraca.

Linha 333 ajusta horários aos sábados