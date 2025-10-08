Caminhão com cerveja pega fogo e interdita D. Pedro por 8 horas

Um caminhão carregado com 14 toneladas de cerveja pegou fogo na noite de terça-feira (7), no km 135 da Rodovia D. Pedro I (SP-065), no sentido norte, em Campinas. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 21h30, mas a pista só foi totalmente liberada às 4h50 da madrugada desta quarta-feira (8).

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, o fogo começou por motivos ainda a serem esclarecidos enquanto o veículo trafegava pela pista expressa. O incidente gerou interdição total das faixas 2 e 3 e do acostamento, além de reflexos na marginal da rodovia, onde parte da carga ficou espalhada.