Caminhão com cerveja pega fogo e interdita D. Pedro por 8 horas

Um caminhão carregado com 14 toneladas de cerveja pegou fogo na noite de terça-feira (7), no km 135 da Rodovia D. Pedro I (SP-065), no sentido norte, em Campinas. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 21h30, mas a pista só foi totalmente liberada às 4h50 da madrugada desta quarta-feira (8).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, o fogo começou por motivos ainda a serem esclarecidos enquanto o veículo trafegava pela pista expressa. O incidente gerou interdição total das faixas 2 e 3 e do acostamento, além de reflexos na marginal da rodovia, onde parte da carga ficou espalhada.
A carga de cerveja teve que ser transbordada por equipes da concessionária, com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e serviços de conservação. Ao todo, 14 toneladas do produto foram removidas entre meia-noite e 3h da manhã.
O caminhão foi removido para o acostamento da marginal no km 135+900, onde permaneceu até a chegada de um guincho particular, já que os pneus foram destruídos pelas chamas.
O motorista não sofreu ferimentos, segundo o registro oficial.