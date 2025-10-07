Campinas regulamenta uso de emendas impositivas na saúde

A Prefeitura de Campinas publicou nesta terça-feira (7/10) o Decreto nº 24.091, que estabelece novas regras para a destinação de emendas impositivas de vereadores à área da saúde. A medida foi editada em meio à investigação do Ministério Público sobre o suposto esquema de “rachadinha” envolvendo repasses à Irmandade de Misericórdia, entidade que administra a Santa Casa e o Hospital Irmãos Penteado.

O decreto determina que todas as indicações de emendas deverão ser feitas exclusivamente por meio de sistema eletrônico da Prefeitura, com identificação do beneficiário, ordem de prioridade e plano de aplicação detalhado. As entidades sem fins lucrativos que desejarem receber os recursos precisarão comprovar regularidade fiscal e jurídica, estar com prestação de contas em dia e não constar em listas de impedimento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP).

A norma também impõe limites: apenas 40% das emendas poderão ser destinadas a entidades privadas conveniadas ao SUS, enquanto 60% obrigatoriamente devem ser aplicados em ações diretas da Secretaria de Saúde ou da Rede Mário Gatti. Além disso, cada instituição só poderá receber valores até o teto de produção registrado em 2024 ou o limite previsto pelo Ministério da Saúde.