Homem de 31 anos é morto com mais de 15 tiros em Campinas

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem, de 31 anos, morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (6) no Jardim Irmãos Sigrist, região noroeste de Campinas. O crime aconteceu na Rua Anair Caetano Gonçalves.

De acordo com o boletim de ocorrência, não há testemunhas identificadas e o autor do homicídio ainda é desconhecido. A equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito no local. A Polícia Científica registrou mais de 15 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, que atingiram cabeça, tórax, costas e pescoço.

Durante a perícia, foram apreendidos 22 cartuchos deflagrados, sete projéteis e um telefone celular. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.