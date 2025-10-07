Flávio Paradella: Sem misericórdia com as emendas impositivas

Campinas vive mais um terremoto político, e o epicentro volta a ser a Câmara Municipal — agora com um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo emendas impositivas destinadas à área da saúde. O caso, ainda em fase inicial no Ministério Público, envolve uma das mais tradicionais e respeitadas entidades filantrópicas da cidade: a Irmandade de Misericórdia, responsável pela gestão da Santa Casa e do Hospital Irmão Penteado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A apuração foi instaurada pelo promotor Daniel Zulian (do caso Ouro Verde), a partir de uma denúncia anônima feita por uma pessoa que se identificou como funcionária da Câmara. Segundo o relato, parte das verbas repassadas à Irmandade por meio das emendas seria devolvida a parlamentares que as indicaram — entre 10% e 20% do valor total, conforme o teor da denúncia.

Se comprovado, o esquema configuraria desvio de finalidade e enriquecimento ilícito, algo ainda mais grave por envolver recursos da saúde, setor que historicamente enfrenta déficit crônico de investimento público.