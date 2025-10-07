Caravela da Lagoa terá manutenção e ficará fechada por 40 dias

A Caravela da Lagoa do Taquaral, um dos principais cartões-postais de Campinas, ficará fechada para visitação por 40 dias a partir desta terça-feira (7). A embarcação de madeira, réplica da nau Anunciação, do navegador Pedro Álvares Cabral, passará por manutenção estrutural e pintura, com investimento estimado em R$ 90 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O trabalho será executado pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Públicos, que fará a troca de parte do madeiramento e a revisão geral da estrutura. Segundo o secretário Ernesto Paulella, o desgaste do material é natural devido à exposição constante ao sol e à chuva.

“A manutenção periódica é fundamental para que a estrutura se mantenha em boas condições e continue a ser visitada pelos frequentadores do parque”, destacou.

Instalada no Parque Portugal desde 1973, a Caravela é uma atração histórica e educativa. Originalmente, ficava dentro da lagoa e aberta à visitação. Após anos de deterioração, foi totalmente restaurada em 2014, passando a ocupar um deque com vista panorâmica, onde recebe moradores e turistas.