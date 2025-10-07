07 de outubro de 2025
PATRIMÔNIO

Caravela da Lagoa terá manutenção e ficará fechada por 40 dias

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Símbolo da Lagoa do Taquaral, réplica da nau de Pedro Álvares Cabral ficará fechada por 40 dias para troca de madeiramento e pintura.
Símbolo da Lagoa do Taquaral, réplica da nau de Pedro Álvares Cabral ficará fechada por 40 dias para troca de madeiramento e pintura.

Caravela da Lagoa do Taquaral, um dos principais cartões-postais de Campinas, ficará fechada para visitação por 40 dias a partir desta terça-feira (7). A embarcação de madeira, réplica da nau Anunciação, do navegador Pedro Álvares Cabral, passará por manutenção estrutural e pintura, com investimento estimado em R$ 90 mil.

O trabalho será executado pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Públicos, que fará a troca de parte do madeiramento e a revisão geral da estrutura. Segundo o secretário Ernesto Paulella, o desgaste do material é natural devido à exposição constante ao sol e à chuva.
“A manutenção periódica é fundamental para que a estrutura se mantenha em boas condições e continue a ser visitada pelos frequentadores do parque”, destacou.

Instalada no Parque Portugal desde 1973, a Caravela é uma atração histórica e educativa. Originalmente, ficava dentro da lagoa e aberta à visitação. Após anos de deterioração, foi totalmente restaurada em 2014, passando a ocupar um deque com vista panorâmica, onde recebe moradores e turistas.

Após a conclusão das obras, a atração voltará a abrir de sexta a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas podem agendar visitas guiadas.

O parque funciona diariamente, das 6h às 21h, na Avenida Heitor Penteado, s/nº, Parque Taquaral.

