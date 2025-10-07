Homem acusado de matar irmão em MG é preso em Hortolândia

Um homem suspeito de assassinar o próprio irmão em Minas Gerais foi preso na manhã desta segunda-feira (6) em Hortolândia, durante uma ação policial que contou com o apoio da família da vítima. A prisão encerra dias de buscas conduzidas com a ajuda de um detetive particular, contratado pelos parentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a advogada da família, os irmãos mantinham um histórico de conflitos, especialmente por disputas envolvendo terras herdadas. Outros possíveis motivos para as desavenças não foram revelados.

A localização do suspeito foi possível após os familiares repassarem às autoridades o endereço exato em que ele estava escondido. A motivação do homicídio segue em investigação pela polícia mineira.