07 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Homem acusado de matar irmão em MG é preso em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Foragido acusado de matar o próprio irmão em Minas Gerais foi encontrado em Hortolândia após denúncia da família.
Foragido acusado de matar o próprio irmão em Minas Gerais foi encontrado em Hortolândia após denúncia da família.

Um homem suspeito de assassinar o próprio irmão em Minas Gerais foi preso na manhã desta segunda-feira (6) em Hortolândia, durante uma ação policial que contou com o apoio da família da vítima. A prisão encerra dias de buscas conduzidas com a ajuda de um detetive particular, contratado pelos parentes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a advogada da família, os irmãos mantinham um histórico de conflitos, especialmente por disputas envolvendo terras herdadas. Outros possíveis motivos para as desavenças não foram revelados.

A localização do suspeito foi possível após os familiares repassarem às autoridades o endereço exato em que ele estava escondido. A motivação do homicídio segue em investigação pela polícia mineira.

O homem foi levado ao plantão policial de Hortolândia, onde teve a prisão formalizada e, em seguida, foi encaminhado à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários