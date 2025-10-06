Pe. Júlio Lancellotti vem a Campinas discutir moradia e inclusão

O Padre Júlio Lancellotti, referência nacional na defesa dos direitos humanos e no trabalho com pessoas em situação de rua, estará em Campinas no próximo dia 17 de outubro, para participar do evento “Encontro com o Pe. Júlio Lancellotti”, promovido pelo Fundo HaJa!, em parceria com o Sindicato dos Petroleiros de Campinas (Sindipetro). O encontro acontece a partir das 17h e propõe uma conversa aberta sobre inclusão social, moradia e dignidade humana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O religioso, de 77 anos, é conhecido por sua atuação como vigário episcopal da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo e pelo trabalho à frente da Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, em São Paulo. Pedagogo e teólogo, ele é uma das vozes mais ativas do país contra a aporofobia — termo que define o preconceito e desprezo contra os pobres — e já teve seu nome lembrado entre indicados ao Prêmio Nobel da Paz.

Durante o evento, Padre Júlio compartilhará sua experiência no atendimento humanitário à população de rua e discutirá os desafios enfrentados pelos mais vulneráveis. No dia seguinte, 18 de outubro, ele fará uma visita técnica às moradias sociais mantidas pelo Fundo HaJa!, como a Casa Vila Sal, que abriga quatro famílias chefiadas por mulheres, e a Casa Falcão Filho, em fase final de reforma, que receberá seis jovens egressas de abrigos. Essa visita será restrita aos organizadores.