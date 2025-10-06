Hospital da Mulher realiza 1,7 mil atendimentos no 1º mês

O Centro de Referência de Assistência Integral à Mulher (Craim), conhecido como Hospital da Mulher, completou seu primeiro mês de funcionamento com 1,7 mil atendimentos realizados, entre consultas e exames. Inaugurada em 1º de setembro, a unidade está localizada no Parque Itália e faz parte da estratégia da Prefeitura de Campinas para qualificar e ampliar a assistência especializada no SUS municipal.

Do total registrado, cerca de 1,5 mil foram consultas médicas e 200 exames nas áreas de pré-natal de alto risco, mastologia, patologia cervical e planejamento familiar. A estrutura conta com 1,7 mil metros quadrados e recebeu investimento de R$ 6,5 milhões. A expectativa é de que o número de atendimentos cresça gradualmente nos próximos meses.

Segundo a coordenadora do Hospital da Mulher, Andrea Marques, a receptividade do público tem sido positiva.“Percebemos que as pacientes estão bastante felizes e satisfeitas com a qualidade do atendimento realizado. As mamografias começaram a ser feitas em 26 de setembro e a expectativa é de ampliação na assistência”, afirmou.